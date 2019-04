Allegri porta a Torino l’ottavo scudetto consecutivo della Juventus. E’ il suo sesto in carriera. Supera Capello e Lippi. Meglio solo Trapattoni

Massimiliano Allegri, allenatore amato ed odiato. Padrone di innumerevoli record bianconeri e condottiero che in società non vogliono assolutamente mettere in discussione. E mentre impazza sui social l’#ALLEGRIOUT, Allegri festeggia l’ottavo scudetto consecutivo. C’è poco da discutere. Il tecnico toscano è nella storia della Juve.

Allegri eredita lo scettro di Antonio Conte nella stagione 2014/15 e continua una striscia positiva iniziata ben tre anni prima: ed oggi, con la vittoria sulla Fiorentina all’Allianz Stadium, festeggia il sesto scudetto in carriera, il quinto consecutivo sulla panchina bianconera. L’unico capace di un’impresa simile nella storia del calcio italiano. E supera, in scudetti consecutivi, leggende come Marcello Lippi. Supera, in scudetti vinti in carriera, sia il CT campione del mondo che Fabio Capello (6). Chi meglio di lui? Nessuno. L’unico a vincere più scudetti (7) è Giovanni Trapattoni. Bisogna quindi rispolverare vere e proprie leggende della storia della Vecchia Signora: 6 scudetti in bianconero più uno vinto sulla panchina dell’Inter. Insomma, Allegri è nella storia della Juve e non ha ancora finito.