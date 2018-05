Allegri favorevole alle seconde squadre: «Punto di partenza per crescere»

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dice la sua sull’introduzione delle seconde squadre a partire dalla Serie C

E’ sicuramente la notizia più discussa del momento. Dalla prossima stagione infatti le seconde squadre giocheranno con i professionisti. Per tutte le società di Serie A sarà infatti possibile iscrivere le squadre b in Serie C, che poi disputeranno un regolare campionato con eventuali promozioni e retrocessioni. Molti i pareri contrastanti a su questo argomento. A chiarire la situazione con la sua opinione ci ha poi pensato Massimiliano Allegri.

Il tecnico della Juventus ha infatti commentato così : «Sono assolutamente favorevole a questa importante novità. Penso che sia un passo importante per permettere ai nostri giovani di crescere. In Italia sicuramente ci sono ancora ottimi giovani giocatori. Vanno solo trovati e fatti giocare con continuità. E ritengo che questa sia l’occasione migliore che potessimo concedere loro».