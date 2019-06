Juventus, annuncio misterioso sui social: tifosi impazziti – VIDEO

Juventus, annuncio misterioso sui social: tifosi impazziti. Cosa si cela dietro all’ultimo post social del club bianconero?

Un post social: tanto è bastato ai tifosi della Juventus per infiammarsi. Il club bianconero scrive: «Diamo il via al nostro domani» ed allega un video-annuncio che presagisce grandi novità in data 1 luglio 2019, cioè domani.

La data potrebbe coincidere con la presentazione della seconda maglia per la stagione 2019/20 ma si è nel campo delle ipotesi. E intanto i tifosi sognano il grande botto di mercato: tra Rabiot, De Ligt e… il solito Pogba.