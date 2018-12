Il centrale della Juventus Mehdi Benatia si è sfogato su Instagram per il poco impiego. A gennaio potrebbe partite, Milan e United vigili.

Mehdi Benatia ha collezionato la sesta panchina consecutiva nella gara tra la Juventus e l’Atalanta. Una situazione non semplice, visti anche i tanti impegni dei bianconeri che in queste ultime gare non hanno mai avuto bisogno del difensore marocchino. Anche oggi, quando Allegri sembrava voler optare per il turnover, dentro Chellini e Bonucci sempre titolarissimi. Benatia non è contento e ha espresso su Instagram la sua opinione: «In questo momento difficile, molti di voi mi lasciano messaggi di supporto e vi ringrazio! Voglio in particolare rendere omaggio ai marocchini nel mondo che si prendono del tempo per scrivermi! Siccome non posso rispondere a tutti, vi assicuro che non c’è spazio per alcun dubbio e che continuerò ad andare avanti con la testa perché un leone non muore mai, lui dorme…».

Un messaggio che non lascia spazio a fraintendimenti e che potrebbe portare Benatia via da Torino a gennaio. Ci sono molte squadra sul marocchino, dal Milan in emergenza difensiva fino al Manchester United, con varie squadre turche presenti. E pensare che dopo l’infortunio di Barzagli tutti pensavano ad un minutaggio più frequente per il difensore ex Roma e Bayern Monaco. E invece Allegri potrebbe dover rinunciare ad uno dei primi cambi in panchina, per una seconda parte di stagione infuocata.