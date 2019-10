Juventus Bologna, ecco Mihajlovic: il tecnico regolarmente in panchina

Sinisa Mihajlovic coordinerà il Bologna contro la Juventus dalla panchina all’Allianz Stadium: permesso ottenuto dai medici

Sinisa Mihajlovic occuperà il proprio posto sulla panchina ospite in occasione di Juventus–Bologna. Il tecnico serbo ha ottenuto il permesso dei medici, inizialmente titubanti per via del maltempo e del freddo.

L’allenatore del Bologna aveva già seguito la squadra nelle sedute di allenamento, dopo aver terminato il secondo ciclo di cure. La presenza di Mihajlovic rende felici tutti, a prescindere dalla fede calcistica.