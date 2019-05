Juventus, Bonucci non dà garanzie. Paratici a caccia del sostituto

La Juventus vuole ringiovanire la rosa. Anche Bonucci può partire: ecco i possibili sostituti del numero 19

Il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus non ha soddisfatto il popolo bianconero. Il difensore centrale sembra non essere più decisivo rispetto a qualche anno fa. Il numero 19 non ha brillato con la maglia del Milan e, una volta tornato a Torino, non è riuscito a offrire le prestazioni magistrali di un tempo.

La Juventus pensa seriamente ad una rivoluzione in difesa dato che il reparto ha subito molte reti nelle ultime gare (in particolare pesano le nove reti subite in 10 partite di Champions League). Ecco perchè la società ha in mente un ruolo per Bonucci simile a quello che ha avuto Barzagli, nelle vesti di leader dello spogliatoio senza però la certezza del posto. Difficilmente il nativo di Viterbo accetterebbe il ruolo di comprimario.

Fabio Paratici sta studiando il nome per sostituire Bonucci: Matthijs de Ligt resta l’obiettivo più concreto, anche se l’Ajax non farà sconti sul cartellino. Anche Kalidou Koulibaly intriga, ma sarebbe complicato trovare un accordo con il Napoli. Più semplice l’arrivo di Kostas Manolas: il greco in forza alla Roma strizza l’occhio ai bianconeri da tempo e ha una clausola rescissoria di 26 milioni di euro. Le vie che porterebbero a Samuel Umtiti, Raphaël Varane e Milan Skriniar al momento restano impraticabili per le valutazioni eccessive dei difensori.