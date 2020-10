Allenamento Juventus pre Barcellona: vigilia di Champions League alla Continassa. I bianconeri si preparano al big match dello Stadium

Come da programma nell’avvicinamento a Juventus-Barcellona, i bianconeri scendono in campo al JTC della Continassa alla vigilia del match dell’Allianz Stadium, sotto lo sguardo attento del presidente Andrea Agnelli.

A parte Leonardo Bonucci, uscito per infortunio col Verona (gli esami hanno escluso lesioni) e in dubbio per il match di domani sera. Non ci sono Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo, ancora in attesa di un tampone negativo. Segui qui la diretta dell’allenamento