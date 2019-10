Juventus, aumentano le quote per la vittoria scudetto dei bianconeri

Grazie alla vittoria maturata sull’Inter la Juventus torna la favorita, per i bookmakers, per la vittoria dello scudetto

Non solo la vittoria a San Siro contro l’Inter fino a quel momento a punteggio pieno. Ma anche la mole di gioco creata, la personalità, la dimostrazione di superiorità in campo. La Juventus esce con un serbatoio pieno di fiducia dal sunday night della settima giornata di Serie A. Perché il successo ai danni dell’ex Antonio Conte è arrivato dopo una partita dominata per larghi tratti e condotta per quasi l’intera durata, con il guizzo di Higuain a suggellare la prestazione e regalare tre punti meritati.

Anche i bookmakers danno ragione alla truppa di Sarri, sempre più accreditata per la vittoria finale e per il nono scudetto consecutivo. Nella giornata di ieri le quote che vedono il titolo restare a Torino sono crollate. Su Betclic si passa da 1.55 a 1.40. Snai si assesta su cifre simili a 1.45. Inter e Napoli giù. Discorso inverso per le due principali antagoniste di Bonucci e compagni. L’Inter, che era arrivata fino a 3.75, ritorna invece a 5. Ancor più attardato il Napoli, che paga i punti persi contro Cagliari e Torino: la quota scudetto è arrivata a 8. Dietro il vuoto più assoluto: Atalanta a 30, Roma a 75. Curiosità: il Milan, in crisi nera di gioco e risultati, tocca quota 150.