Juventus, Carrera: «De Ligt erede di Barzagli. Conte? Chissà cosa pensa…»

Carrera ha parlato del futuro della Juventus: ecco l’analisi dell’ex tecnico dello Spartak Mosca, da Allegri a Conte fino a De Ligt

Massimo Carrera è pronto a tornare su una panchina. Ecco le parole del sostituto di Antonio Conte ai tempi delle accuse di calcioscommesse:«Sono pronto ad allenare: qualsiasi squadra, in qualsiasi Paese, non fa differenza. Sono aperto a tutto. Futuro sulla panchina bianconera? Immaginarlo ora è difficile, sarebbe bellissimo però. Allenare la Juventus, anche da tifoso bianconero, sarebbe fantastico. Adesso è difficile da immaginare».

Carrera ha anche espresso la propria opinione su Max Allegri, che merita la conferma nonostante le voci sul suo addio, magari in favore di un ritorno di Conte:«Allegri secondo me merita di restare alla Juventus. In questi anni ha vinto, ha vinto tanto e la Juventus è cresciuta. Alle domande su Antonio non posso rispondere, non sono nella sua testa, è difficile capire cosa pensi ora. Posso rispondere di quello che penso io, non di quello che è nella sua testa».

Carrera conclude con una panoramica sui possibili acquisti estivi della Juventus, che ha bisogno di rinforzi per riprovare a conquistare la Champions League:«Sarà compito dell’allenatore pensare ai giocatori di cui avrà più bisogno sul mercato. Pensando ad esempio alla difesa, in cui ci sono tanti giocatori avanti con l’età. Bisogna capire da quali giocatori ripartire e con quali salutarsi. Un colpo per la Juventus? De Ligt, è sulla bocca di tutti, è un ottimo difensore e può essere l’erede ideale di Barzagli».