Juventus, Chiellini: «Delusi per la Champions, è il momento di festeggiare»

Le parole di Giorgio Chiellini dopo l’ottavo scudetto consecutivo della Juventus: da Barzagli a Ronaldo, ecco le dichiarazioni

Giorgio Chiellini è stato intervistato subito dopo i festeggiamenti in spogliatoio per lo scudetto della Juventus. Ecco le parole del difensore:«Per me la Juventus è una famiglia, sento questi colori dentro di me. E’ stata una settimana con una grande delusione, è il momento di festeggiare dopo un campionato straordinario perchè chiudere lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo è merito nostro. Stiamo scrivendo della pagine di storie, ripartiremo poi a luglio con l’obiettivo di vincere qualunque trofeo. La Champions è una competizione che si decide con un episodio, questa società e questa squadra sta crescendo anno dopo anno. Questo è l’unico modo per arrivare ai risultati, non ci rimane che continuare a lavorare».

Chiellini ha anche parlato di CR7, che ha annunciato che resterà a Torino:«Cristiano Ronaldo è entrato nello spogliatoio con grande umiltà e ci ha aiutati a migliorare. Non posso rubargli nulla dal punto di vista tecnico, è diverso dagli altri. Per noi è fondamentale e lo sarà anche per la prossima stagione».

Chiellini esalta anche il suo compagno e amico Barzagli, ormai vicinissimo al ritiro:«Andrea Barzagli è come il buon vino, è migliorato invecchiando. Spesso è stato sottovalutato ma è un giocatore che quando manca si sente perché ti fa sembrare tutto più semplice quando giochi con lui. Speriamo che nell’ultima partita con l’Atalanta ci possa essere un giusto tributo per lui».