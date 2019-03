Juventus, ecco i convocati per sabato: è emergenza centrocampo

La Juventus si prepara ad ospitare l’Empoli nel suo fortino torinese. La società ha reso noti i convocati che prenderanno parte all’impegno

La Juventus ha pubblicato sul suo profilo Twitter la lista dei convocati che prenderanno parte al prossimo impegno di Serie A in casa contro l’Empoli. Oltre alla confermata assenza di Cristiano Ronaldo, che potrebbe così favorire Moise Kean per un posto da titolare in attacco, spiccano le numerose assenze a centrocampo, che limitano così drasticamente la scelta del tecnico Massimiliano Allegri.

Le assenze di Douglas Costa e Khedira, in un momento delicato della stagione come questo, non possono non farsi sentire. Con la Juventus impegnata sui due fronti di Champions e Campionato un turnover in queste occasioni potrebbe essere una scelta saggia, cui Allegri sarà giocoforza costretto a rinunciare. Arrivano comunque buone notizie dalla difesa, con il ritorno tra i convocati di Mattia De Sciglio, infortunatosi poco prima del match contro l’Atletico Madrid.