Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, matrimonio in vista? L’attaccante della Juventus avrebbe chiesto alla compagna di sposarlo

Fiori d’arancio in vista per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: ne è sicuro il Correio de Manha, che afferma senza ombra di dubbio che l’attaccante della Juventus avrebbe chiesto alla modella spagnola di sposarlo. I due sono attualmente a Londra, dove hanno speso 31 mila euro di vino nel giro di pochi minuti, per festeggiare il primo compleanno della figlia Alana Martina e spunta la proposta di Cr7…

Il quotidiano portoghese evidenzia infatti che Ronaldo avrebbe proposto il matrimonio alla compagnia, che avrebbe risposto immediatamente di sì. E c’è ancora di più: Georgina avrebbe già iniziato a provare abiti bianchi da sposa nel breve soggiorno a Londra…