Juventus, de Ligt: «Dopo l’Atletico è cambiato tutto»

Il centrale della Juventus de Ligt ha svelato il momento in cui il suo rendimento è migliorato: «Dopo l’Atletico ho cercato di riprendermi»

I primi mesi alla Juventus non sono stati semplici, ma Matthijs de Ligt ha saputo rialzare la testa e rimpiazzare discretamente l’infortunato Giorgio Chiellini. Il centrale olandese, fresco di convocazione in nazionale, non dimentica il momento del cambiamento.

«All’inizio ero concentrato soprattutto sul non commettere errori, una cosa da non fare, pensavo troppo a questo. Dopo la partita contro l’Atletico ho cercato di riprendermi e ritrovare la fiducia. Da quel momento il rendimento è migliorato».