Juventus, Di Canio: «Dybala fragile, piange per cose normali per un atleta»

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato così di Paulo Dybala, infortunatosi nel match tra Juve e Sampdoria. Le sue dichiarazioni.

QUANTO MANCHERA’ ALLA JUVE – «In questo momento soprattutto. Vedere un ragazzo così sensibile ci fa piacere, però mi faccio delle domande. Sbagliò il rigore con la Lazio e si buttò a terra. Mi dà l’idea della fragilità, perché piange per cose normali per un atleta. Ci sarà un motivo che per tre anni è sempre stato in uscita».