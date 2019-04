Juventus, Douglas Costa top player… ma solo sui social! – FOTO

Douglas Costa stacca la spina in maglia bianconera ma è concentratissimo sulla sua vita sociale: stagione horror – FOTO

Massimiliano Allegri può dirsi soddisfatto della stagione della Juventus, che è a pochi passi dall’ottavo scudetto consecutivo e lotta per la Champions League. Il tecnico non può invece esserlo di Douglas Costa: il fantasista bianconero sembra aver staccato la spina, dimostrandosi più concentrato sulla vita sociale che sul calcio.

I numeri sono impietosi: 17 presenze con la maglia della Juventus e solo un misero gol. La sua stagione verrà invece ricordata per lo sputo a Di Francesco contro il Sassuolo, per l’incidente d’auto e per l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo. Allegri non lo considera più un titolare: Douglas Costa ora sembra un “top player” solo sui social. Ecco l’ultima foto che ha fatto discutere i tifosi, con il brasiliano, appena rientrato dall’infortunio, che si fa immortalare in mezzo alla strada in pieno centro a Torino: