Juventus, Emre Can: «Non sono felice di non giocare, avrò la mia occasione» – VIDEO

Pochissimi minuti in questa stagione per Emre Can con la maglia della Juventus, ecco le sue parole del ritiro della Nazionale tedesca

Non sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera Emre Can. Il giocatore bianconero ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Germania. Ecco le sue parole.

«Certo al momento non sono felice, non sto giocando molto al contrario della scorsa stagione nella quale ho giocato gare importanti facendo bene. Non ho ancora avuto la mia occasione ma credo che l’avrò al mio ritorno. Sarò molto grato a Loew perchè mi ha convocato anche non giocando molto, mi ha dato una chance e per questo sono felice di essere sceso in campo».