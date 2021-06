Juventus esclusa dalla Champions? La reazione del Napoli

Juve esclusa dalla Champions? La posizione del Napoli e di De Laurentiis verso la sentenza Uefa in tema Superlega

Secondo Repubblica.it, tra martedì e mercoledì è attesa la sentenza dell’Uefa contro Juve, Real Madrid e Barcellona sul tema Superlega. Da capire quale sarà il destino dei tre club, con il presidente Ceferin che spinge per la loro esclusione dalle coppe europee.

E il Napoli? Visti i rapporti tra i due club che sono tornati ottimi, De Laurentiis ha scelto per il momento di rimanere in una posizione defilata, per non fare uno sgarbo all’amico Andrea Agnelli. La giustizia farà il suo corso e il Napoli si limiterà a seguire l’evoluzione degli eventi.

