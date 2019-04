Juventus, i migliori esperimenti di Allegri: da Vidal a Can, chi cambia ruolo

Da Mandzukic a Can, ecco le migliori invenzioni tattiche di Allegri: quando Max ti cambia il ruolo, il successo è garantito

Non chiamatelo mister Allegri, ma “Mago Max”. Il tecnico della Juventus, forte dello scudetto conquistato con largo anticipo, ha già annunciato di voler sperimentare nelle prossime sfide di campionato. L’allenatore vuole far interpretare ad alcuni uomini, tra cui Joao Cancelo e Federico Bernardeschi, un ruolo diverso da quello ricoperto solitamente.

I due giocatori potrebbero non essere molto attratti dall’idea di giocare da mezzala, ma Allegri può convicerli in fretta. Il tecnico ha cambiato ruolo a molti giocatori nel corso della carriera, ottenendo risultati sorprendenti.

Il tecnico è sempre stato affezionato al rombo di centrocampo, in cui il trequartista ricopre una mansione fondamentale. Allegri ha collezionato numerose vittorie grazie ad Arturo Vidal e Kevin Prince Boateng, che hanno trovato il gol in diverse occasioni in quella posizione, nonostante fossero centrocampisti meno votati all’offensivismo. I due giocatori hanno fatto le fortune di Milan e Juventus grazie all’invenzione dell’allenatore livornese.

Un altro successo è l’utilizzo di Emre Can nel corso della stagione. Il tedesco si è distinto a centrocampo, ma ha stupito tutti dando il massimo nel ruolo di difensore centrale, ricoperto in modo ufficiale in una difesa a tre o in modo ufficioso, arretrando nel momento del bisogno.

Uno dei capolavori di Allegri da ricordare, infine, è Mario Mandzukic nelle vesti di esterno d’attacco. Molti scettici hanno criticato il mister bianconero, ritenendo che il croato non avesse le caratteristiche per coprire la fascia. I risultati hanno annichilito ogni obiezione: il numero 17 ha perso il feeling con il gol, allontanato dalla porta, ma si è dimostrato determinante come esterno di sinistra nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1.