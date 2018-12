Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, è stato intervistato in vista della sfida contro la Juventus agli ottavi di Champions

Enrique Cerezo, attuale presidente dell’Atletico Madrid, è stato intervistato da As per commentare il sorteggio degli ottavi di Champions. Nella fase successiva della competizione, i Colchoneros affronteranno la Juventus in un match che si preannuncia molto ostico per entrambe. Eppure il presidente dell’Atletico non ha dubbi: «Non è la prima volta che giochiamo contro di loro e abbiamo anche vinto. Il nostro incentivo è che la finale sarà nel nostro stadio».