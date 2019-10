Juventus, il ricordo di Evra: «Una delle sfide più difficili della mia vita»

Juventus, Patrice Evra ricorda il suo trascorso in bianconero: ecco le parole dell’ex terzino francese sul passato a Torino

Patrice Evra è rimasto nei cuori dei tifosi della Juve, e lui ha sempre elogiato la società bianconera, come in un suo intervento a Sky Sports:

«Ho vinto un sacco di trofei con lo United, ma non ho paura di dire che è stata una vacanza in confronto al mio periodo alla Juventus. Il modo in cui lavorano, gli allenamenti. Mentalmente è stata una delle sfide più difficili della mia vita».