Juventus, il tweet di Buffon: «Torno perché questa è casa mia!»

Gianluigi Buffon ha subito espresso la felicità per il suo ritorno a casa Juve attraverso un tweet. Nella storica giornata di oggi, che chiude la parentesi PSG per il portierone, c’é già stato un videomessaggio diffuso dal sito della società bianconera.

Su Twitter, invece, Gigi ha scritto: «Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare. Torno perché questa è casa mia!”».

🇮🇹 Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare.

Torno perché questa è casa mia!🇬🇧 I come back because you can't turn down an invitation from a Lady.

I come back because this is my home!#finoallafine@juventusfc pic.twitter.com/uDzH6oMxMx

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 4, 2019