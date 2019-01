I bianconeri hanno messo gli occhi su Tanguy Ndombelé del Lione: fissato un incontro nei prossimi giorni con gli agenti del francese.

Nome nuovo per il centrocampo della Juventus. Madama, secondo quanto riferisce “Sky Sport”, ha infatti messo gli occhi su Tanguy Ndombelé dell’Olympique Lione. Per approfondire il discorso, è stato fissato un incontro nei prossimi giorni con gli agenti del Nazionale francese. Giocatore dotato di grande forza fisica e dinamismo, ma in possesso anche di buone qualità tecniche nel palleggio, Ndombelé è un classe 1996 che dopo la trafila con le seconde squadre di Guingamp e Amiens ha debuttato proprio con quest’ultimo in Ligue 1 il 5 agosto 2017.

Nell’estate successiva passa all’Olympique Lione, suo attuale club, in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8. Il giovane centrocampista si impone con prestazioni di alto livello in Francia e in Europa, e il riscatto nell’estate 2018 è la logica conseguenza. Ora su di lui ci sono gli occhi della Juventus: Paratici vede in lui il centrocampista del futuro.

VIA PIATEK? IL GENOA CHIEDE PJACA ALLA JUVENTUS