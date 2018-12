Juve mai partita così bene in campionato: 43 punti su 45, è quasi a punteggio pieno. Eppure un dato spaventa i bianconeri…

La Juventus ha messo il turbo in campionato: i bianconeri non sono mai partiti così bene in campionato. Lo scudetto ad oggi, dato anche il gap con le altre pretendenti, pare una formalità. Tuttavia Allegri e i suoi giocatori sono insidiati da una statistica particolare. Eguagliata la partenza esplosiva del Paris Saint-Germain in Francia quest’anno, oltre al Tottenham in Premier League nella stagione 1960/61, al Barcellona in Liga nel 2012/13 e al Manchester City di Guardiola lo scorso anno.

Tuttavia, tutti questi avvii da record nel campionato nazionale hanno un dato in comune: il percorso ha portato alla conquista del campionato, ma mai alla Champions League. La Juventus è avvisata.