Juventus, i convocati di Allegri per il Derby d’Italia

I convocati di Massimiliano Allegri per il Derby d’Italia: sono due le assenze per la Juventus

La Juventus ha diramato i convocati di Allegri per il Derby d’Italia con l’Inter. I bianconeri hanno deciso di lasciare a casa Adrien Rabiot pur essendo guarito dal Covid.

Assente per infortunio Moise Kean, l’attaccante italiano ha avuto dei problemi in allenamento (QUI per saperne di più).