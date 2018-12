La promessa di Dybala: «Inter, ti faccio gol»

Juventus-Inter, Paulo Dybala non ha dubbi: «segno io», la promessa dell’argentino ai microfoni di Tuttosport

In crescita esponenziale dopo un avvio di stagione tra luci e ombre, Paulo Dybala è pronto a prendere per mano la Juventus. Il fantasista argentino è stato protagonista di un evento a Collegno sul campo della società dilettantistica Pardisa presieduta da un tifoso del Biscione, con la Joya che ha fatto una promessa: «Segno io», le sue parole riportate da Tuttosport in vista di Juve-Inter, gara in programma domenica sera all’Allianz Stadium. L’ex Palermo è carico e vuole lasciare il segno in una delle gare più attese dai sostenitori bianconeri…