Iuliano: «La Juventus può giocarsela, ha già fatto vedere grandi rimonte»

Iuliano commenta il momento della Juventus e i suoi sogni di scudetto

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Mark Iuliano ha commentato il momento della Juventus. Ecco le sue parole.

LEGGI SU JUVENTUSNEWS24 L’INTERVISTA ESCLUSIVA

LE PAROLE – «Finché la matematica non dà ragione ad altre squadre una squadra come la Juve è sempre obbligata a provarci fino alla fine. Poi ricordiamoci che ci sono stati tanti campionati conclusi in maniera differente da quelle che erano le premesse del girone di andata. Sicuramente il distacco è molto molto ampio e anche il livello di gioco e prestazioni, ma la Juve merita di stare tra le prime 2-3. Ci ha già abituato anche a grandi rimonte, ci sono tante giornate ancora a disposizione. In questo momento ci sono squadre che meritano di stare sopra la Juve».