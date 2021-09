Juventus, la critica di Sconcerti: «La squadra non c’è. Situazione insostenibile»

Sconcerti punge Allegri: «Come un ragazzo, due anni fermo per questo?». Il commento del giornalista del Corriere della Sera

Mario Sconcerti non va per il sottile nel commentare la prestazione della Juventus con il Napoli. Questo il suo commento.

«Oggi non è più una situazione sostenibile. In poche parole la sostanza della crisi si sta moltiplicando. Non solo non c’è squadra, ma quelle che vanno in campo sono piene di confusione, passano di modestia in modestia. Questa confusione è in parte della poca personalità dei giocatori, in tutto il resto nella sorpresa del tecnico, preso alle spalle come un ragazzo davanti alla realtà. Due anni di osservazioni imparziali per arrivare a questo vuoto? Dai Max, puoi fare di più».