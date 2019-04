In vista del match contro la Fiorentina la Juventus perde per infortunio Paulo Dybala e Douglas Costa, Sami Khedira verso l’operazione, in dubbio anche Miralem Pjanic

La Juventus rischia di arrivare decimata allo scontro con la Fiorentina di sabato che potrebbe valere lo Scudetto: tanti al momento i giocatori indisponibili per infortunio nella rosa di Massimiliano Allegri. Tra questi quasi sicuramente ci saranno ancora per un po’ Paulo Dybala, alle prese con un problema al quadricipite riscontrato contro l’Ajax, e Douglas Costa, da diversi giorni fermo per il riacutizzarsi del problema al polpaccio riscontrato nei mesi passati. Per entrambi gli attaccanti sono previsti nuovi esami specifici nelle prossime ore, ma è abbastanza scontato che non possano essere convocabili in vista della sfida contro i viola e, probabilmente, anche per il successivo big match contro l’Inter.

A centrocampo invece è in dubbio Miralem Pjanic per una contusione al piede, mentre Sami Khedira potrebbe finire sotto i ferri per un intervento di pulizia al ginocchio che di fatto ne concluderebbe la stagione. Si opererà a breve anche Mattia Perin alla spalla (per lui stagione conclusa), mentre restano out Martin Caceres, Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic, che potrebbero rientrare verso la fine del mese. Contro la Fiorentina insomma per Allegri scelte praticamente obbligate, soprattutto in attacco dove dovrebbe trovare spazio Moise Kean.