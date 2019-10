Juventus-Lokomotiv Mosca, i convocati di Sarri: out Ramsey e De Sciglio

Sono 22 i convocati di mister Maurizio Sarri in vista del match di questa sera tra Juventus e Lokomotiv Mosca

Quasi tutto pronto per il match in programma questa sera tra Juventus e Lokomotiv Mosca. Il mister dei bianconeri Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in merito.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Rabiot, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.