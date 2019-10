Juventus Lokomotiv, Nedved: «Gara difficile. Bentancur? Ho fiducia in lui»

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, mette in guardia i bianconeri in vista del match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca

Pavel Nedved, intervistato da Juventus TV, ha elogiato le qualità di Bentancur e ha sottolineato la pericolosità della Lokomotiv Mosca e delle sfide in Champions League.

SULLA SFIDA CONTRO LA LOKOMOTIV – «È una gara da Champions League, sono tutte difficili. Vogliamo fare bene per andare avanti il più possibile, siamo in una buona posizione, se vinciamo sarà un passo importante».

SU BENTANCUR – «Starà sulla trequarti, ha fatto molto bene in uno spezzone contro l’Inter in questo ruolo. Anche in Nazionale gioca lì, vediamo come se la cava stasera. Sono fiducioso, il giocatore sta bene ed è in gran forma».