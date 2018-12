Juventus, Mandzukic ammazza grandi: a segno contro tutte le big

Mandzukic ammazza grandi: l’attaccante croato sempre più decisivo per la Juventus, ha segnato a Lazio, Napoli, Milan, Inter e Roma.

Forse più ancora di Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic è stato una pedina fondamentale della Juventus di Allegri in questa prima parte del campionato di Serie A. Mandzukic ammazza grandi: l’attaccante croato, andando a segno questa sera contro la Roma, ha fatto infatti gol a tutte le big: dalla Lazio al Napoli, passando per Milan e Inter.

In totale per l’ex Bayern Monaco sono 8 le reti in questa Serie A in 14 presenze, di cui appunto ben 5 contro le grandi del calcio italiano. Dato che la dice lunga su quanto la punta sia importante per la squadra bianconera. Di queste 8 marcature, inoltre, 6 sono arrivate all’Allianz Stadium: un record per lui da quando indossa la maglia bianconera. Ora il prossimo obiettivo personale di Mandzukic è quello di battere il proprio primato di marcature stagionali, i 10 gol segnati nel suo primo anno a Torino.

6 – Mario Mandzukic ha segnato sei gol in casa in questo campionato, record per lui da quando è alla Juventus. Gigante. #JuveRoma — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2018

JUVENTUS-ROMA, MARCHISIO ALLO STADIUM: «GRAZIE DI TUTTO»