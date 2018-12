L’attaccante della Juventus Mario Mandzukic continua a essere decisivo per i bianconeri: ieri, rigore procurato decisivo per la vittoria

Ancora lui, ancora Mario Mandzukic. Ai tempi, il suo acquisto dal Bayern Monaco aveva sicuramente reso felici in parecchi, ma forse nessuno avrebbe immaginato quanto il croato potesse essere utile alla causa juventina. Il suo spirito e la sua cattiveria hanno marchiato i bianconeri sin dal suo arrivo, quando da subito si è messo a disposizione di Allegri e dei compagni. Arrivato da prima punta, fu spostato all’esterno nella Vecchia Signora della finale di Cardiff, quando un suol gol in rovesciata aveva riaperto le speranze di coppa. Poi in estate scoppia la bomba CR7 e in molti pensano addirittura alla cessione.

Invece Mandzukic non solo resta, ma torna prima punta e crea spazi al campione portoghese, libero così di segnare ma anche di fare assist. Anche ieri contro il Torino è stato fondamentale il suo apporto: palla persa da Zaza, superMario si fionda sulla palla e viene abbattuto da Ichazo. Rigore netto, trasformato poi dal solito Ronaldo. Una vera arma in più per lo scacchiere di Allegri, al momento instancabile e imprescindibile. Che sia MM17 il vero acquisto estivo dei bianconeri?