Juventus, Marchisio: «Il Torino non molla mai. Dybala sarà una bandiera»

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del derby di questo pomeriggio contro il Torino e anche del futuro di Paulo Dybala.

DERBY – «La Juve ci arriva bene ma il Toro non può permettersi di non dare tutto. Belotti e Izzo incarnano lo spirito granata e devono dare una spinta al gruppo per finire il campionato in modo diverso. La Juve dovrà stare attenta al carattere del Torino, perché non molla mai».

DYBALA – «Chi lo critica non capisce di calcio. Mi auguro che diventi una bandiera e che possa fare ciò che a me non è riuscito: vincere la Champions».