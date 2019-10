Juventus, Matuidi: «Con Robiot rapporto speciale ci aiuterà a vincere»

«Con Robiot rapporto speciale ci aiuterà a vincere», queste le parole di Matuidi che parla del suo rapporto con il compagno di squadra Rabiot

Non un rivale ma un amico, un compagno di squadra. Sono queste le belle parole che Matuidi ha riservato per Rabiot in un’intervista rilasciata a l’Equipe.

RABIOT – «C’è grande concorrenza, ma so che Adrien ci aiuterà a vincere titoli importanti. Lo scorso anno ha avuto una stagione difficile, deve ambientarsi in un campionato che non conosce e lo sta facendo alla grande. Per me non è un rivale, ma un compagno di squadra e lottiamo insieme per la stessa maglia. Con lui ho un rapporto speciale, ci confrontiamo spesso sia in campo che fuori. L’ho aiutato inizialmente con la lingua, ma adesso sta imparando».

ESTATE – «Ho vissuto quel periodo preparandomi bene per dare il massimo in campo, il resto erano solo rumors, fin dal primo giorno ho sentito la fiducia di dirigenti e allenatore».

RUOLO – «Sarri mi ha chiesto se me la sentivo e gli ho semplicemente risposto che non c’era nessun problema, la cosa più importante è la squadra, l’essenziale è ottenere risultati: l’allenatore aveva bisogno di me in quel ruolo e l’ho fatto senza nessun tipo di fastidio anzi, mi sono anche divertito».