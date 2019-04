Juventus-Milan, Allegri sostituisce Dybala dopo il gol: argentino nervoso

Allegri sorprende tutti e toglie Dybala, autore del pareggio. L’argentino esce dal campo ma non prende bene la sostituzione, anzi!

Massimiliano Allegri sorprende tutti. Il tecnico richiama in panchina Paulo Dybala dopo appena 5′ dal gol del pareggio di Juventus-Milan. Moise Kean ha rilevato l’argentino, apparso parecchio nervoso al momento della sostituzione.

Il giocatore è uscito dal campo particolarmente scuro in volto. Certamente non si aspettava di essere sostituito subito dopo la gioia personale. Il feeling tra Allegri e Dybala quindi non si ristabilisce: aria di addio in casa Juventus?