Ai margini della sfida di Supercoppa Italiana, l’allenatore del Milan ha commentato la sconfitta dei suoi e il futuro di Higuain

La Supercoppa Italiana va alla Juventus per l’ottava volta e il Milan va via da Jeddah con il rammarico e nervosismo. Ai margini della sfida ha parlato Gattuso ai microfoni di Rai Sport ai quali ha dichiarato di esser profanamente deluso dall’atteggiamento di Banti e dell’uso del Var. Ecco le sue parole: «Devo fare i complimenti alla mia squadra. L’espulsione di Kessie ci sta, ma se abbiamo qualcosa di tecnologico bisogna esser usato. Mi danno fastidio certi atteggiamenti. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Testa al campionato. La prestazione? E’ una squadra viva con pregi e difetti. Abbiamo tenuto il campo e abbiamo lottato contro una signora squadra. Per la prossima partita ci mancheranno 3 giocatori. C’è molta amarezza. Higuain? Questo momento è sfortunato, ieri sera aveva 38.5 di febbre, stanotte ha dormito poco. Stamattina non c’era perché non ho voluto io per paura che contagiasse gli altri. Devo pensare a 25 giocatori, vedremo da domani cosa succederà. La sua ultima partita? Mi brucia lo stomaco, vedremo domani»