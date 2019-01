La Juventus vince l’ottava Supercoppa italiana vicendo contro il Milan, ma al fischio finale Higuain sbotta e se la prende con Banti – VIDEO

La Juventus vince il suo ottavo titolo di Supercoppa Italiana vincendo contro il Milan per 1-0 grazie ad un gol di Ronaldo. Ma al fischio finale succede di tutto! L’attaccante dei rossoneri, Higuain, sbotta ed impazzisce a bordo campo. Il calciatore se la prende contro l’arbitro per il rigore negato in precedenza e chiede spiegazioni in modo acceso. Lo staff del Milan cerca di allontanarlo, così come Bonucci.