A pochi minuti dall’inizio del big match tra Juventus e Milan, Pavel Nedved ha parlato di Cristiano Ronaldo. Nessun dubbio per Amsterdam

Ai microfoni di Sky Sport, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved ha parlato del recupero di CR7: «Ronaldo? Stiamo facendo di tutto perché ci sia contro l’Ajax, saremo felici se recuperasse. Siamo positivi, ma non mettiamo fretta. Lui vuole sempre giocare e abbiamo dovuto frenarlo un po’».

Spazzando via ogni dubbio in vista della sfida con l’Ajax, Nedved ha infine concluso sullo scudetto: «Ci mancano pochi punti noi sappiamo cosa dobbiamo fare e stasera 3 punti possono essere importanti. Col Milan non è mai facile. Loro mi fanno paura perché sono in una brutta situazione, e sono una squadra difficile da affrontare storica».