Juventus-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Napoli streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere il big match dello Stadium, valido per la 2ª Giornata di Serie A

A scaldare la 2ª giornata della Serie A 2019/2020 è il big match del sabato sera fra la Juventus di Maurizio Sarri e il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico bianconero non siederà in panchina anche con la sua ex squadra perché deve ancora stare a riposo dopo la polmonite che lo ha colpito. Juventus-Napoli: l’anticipo della 2ª giornata di Serie A si disputerà la sera di sabato 31 agosto 2019 alle ore 20.45 nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino.

Il big match Juventus-Napoli sarà trasmesso in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Napoli

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 31 agosto 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Le probabili formazioni

JUVENTUS – Grave perdita per Sarri e Martusciello, che dovranno rinunciare a lungo a un pilastro come Chiellini per una lesione al legamento crociato anteriore del difensore. Al suo posto accanto a Bonucci contro il Napoli giocherà dal 1′ l’olandese De Ligt. In attacco nel tridente probabile conferma per Higuain come centravanti, con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo ai suoi lati. A centrocampo Pjanic sarà il regista, con Khedira e Matuidi mezzali.

NAPOLI – Formazione tipo per Carlo Ancelotti, fatta eccezione per Milik, non convocato perché non ancora pronto dopo l’infortunio. Nel ruolo di prima punta sarà confermato dunque Mertens, con Callejón, Zielinski e Insigne a supporto. In mediana Fabian Ruiz affiancherà Allan, mentre in difesa il dubbio è sulla destra, dove la sorpresa potrebbe essere l’impiego di Maksimovic come terzino destro al posto di Di Lorenzo, comunque favorito per partire titolare a Torino.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz; Callejón, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Ancelotti

