Juventus, Nedved: «Pjanic ha la mentalità giusta. De Ligt è un campione»

Pavel Nedved commenta l’avvio sorprendente di Pjanic e le difficoltà di De Ligt, neo acquisto della Juventus

Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha espresso il proprio parere su alcuni dei protagonisti della sfida contro la Lokomotiv Mosca. Ecco le sue parole.

SU PJANIC – «Ha fatto sempre partite di alto livello, ha raggiunto la mentalità giusta e si vede sul campo, prova anche giocate difficili».

SU BENTANCUR – «Adesso da trequartista sta facendo molto bene in allenamento, contro l’Inter negli ultimi minuti ci è piaciuto molto. In Nazionale gioca in quel ruolo ed è stato molto bravo. Deve migliorare il tiro in porta».

SU DE LIGT – «Nervosismo? Vuole fare sempre di più, è un campione in testa come Cristiano Ronaldo. Sono assolutamente soddisfatto, richiede grandi cose da lui, è un campione».