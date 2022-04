Juventus, obiettivo Bellanova: c’è il piano per portarlo a Torino

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno messo gli occhi su Bellanova. C’è già il piano per portarlo a Torino

La Juventus è pronta a fare sul serio per Raoul Bellanova, giovane terzino che si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Cagliari.

Secondo quanto riportato da La Stampa, i sardi lo riscatteranno dal Bordeaux per poi cederlo alla Juventus per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, con la possibilità di tenerlo ancora un anno in prestito.

