L’Ajax batte 4 a 1 fuori casa il Willem II e vola momentaneamente al primo posto di Eredivisie in attesa della super-sfida di mercoledì contro la Juventus in Champions League

In attesa della sfida contro la Juventus dell’andata dei quarti di Champions League di mercoledì, l’Ajax si dimostra in un grandissimo stato di forma: i Lancieri hanno travolto ieri anche il Willem II per 1 a 4 nella ventinovesima giornata di Eredivisie. L’ennesima vittoria della formazione di Erik ten Hag fa il paio a quella raggiunta in settimana contro l’Emmen (3 a 1) e vale il primo posto momentaneno in classifica un punto sopra il PSV Eindhoven, atteso oggi dalla sfida contro il Vitesse. Per l’Ajax quello di ieri è il terzo successo di fila con almeno tre gol all’attivo sugellato anche dalla rete numero 100 in campionato.

La squadra biancorossa contro il Willem II ha trovato quasi subito il vantaggio, dopo nemmeno un quarto d’ora di gioco, grazie al gol di Denny van de Beek, prima del pareggio subito dai padroni di casa grazie alla rete di Alexander Isak verso la mezz’ora. In chiusura di primo tempo poi l’autorete di Freek Heerkens riporta in vantaggio l’Ajax, che nella seconda frazione di gioco chiude i conti con il tapin vincente di Joel Veltman e, nei minuti finali, col il gol da fuori area del gioiellino Hakim Ziyech.