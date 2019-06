Juventus, il papà di Kean: «Prenda esempio da Ronaldo, non da Balotelli»

Il papà di Kean rivela di aver consigliato al figlio, ora attaccante della Juventus, di non imitare Balotelli, idolo del giovane

Kean e Balotelli: il parallelismo tra il giovane talento della Juventus e l’eterno incompiuto del calcio italiano recente si ripete in modo ciclico sui giornali.

Il padre di Kean, però, non vede in Supermario un modello da seguire. Ecco le sue parole a Juvenews.eu: «All’inizio ho detto a mio figlio di non fare come Balotelli, ma deve imitare Ronaldo o Messi, non Balotelli».