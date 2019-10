Juventus, parla il papà di Higuain: «Mai chiuse le porte al River»

Juventus, Jorge Higuain, padre dell’attaccante bianconero, parla della situazione del Pipita: ecco le sue parole sulle voci di mercato

Il padre di Gonzalo Higuain, Jorge, ha concesso un’intervista al quotidiano Olè sul futuro del Pipita: «Gonzalo ha ancora due anni di contratto con la Juventus e non ha mai chiuse le porte al River Plate».

«I miei figli sono cresciuti nel club, come padre mi piacerebbe che tornassero. Sono professionisti, non posso imporre loro il ritorno in Argentina, è ovvio: però mi piacerebbe».