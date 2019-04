Juventus, Piatek sorprende Allegri. Serve la carta Kean per la rimonta

Milan in vantaggio a Torino. La Juve deve recuperare lo svantaggio: serve Kean, che contro i rossoneri avrà stimoli particolari

La Juventus torna negli spogliatoi in svantaggio, a dispetto dei pronostici. Il gol che sblocca la gara è del Milan e porta la firma di Piatek, che ha freddato Szczesny grazie a un bell’assist di Bakayoko.

I rossoneri in generale hanno proposto un gioco migliore di quello dei padroni di casa, più lenti e macchinosi nella manovra. Il vantaggio è meritato, ma potrebbe andare peggio alla Juventus, considerando il rigore dubbio non concesso alla squadra di Gattuso.

Allegri non sarà certo contento del risultato, e dovrà spronare i suoi ragazzi per riprendere in mano la gara. Magari cambiando qualcosa. In panchina scalpita Moise Kean: il giovane bianconero non vede l’ora di aiutare i suoi compagni. Il classe 2000 gode di uno stato di forma brillante, e contro il Milan avrebbe uno stimolo in più. Il giocatore è infatti un tifoso rossonero sin da bambino, e a gennaio è stato molto vicino al trasferimento al club di Via Aldo Rossi. Mister Allegri ci pensa, ma serve una scossa alla Juventus.