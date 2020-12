Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato al termine del match dello Stadium tra i bianconeri e la Dinamo Kiev

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match dello Stadium tra bianconeri e Dinamo Kiev.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

CALO A FINE PRIMO TEMPO – «Non si può sempre avere la palla. In una squadra non ho mai visto il predominio per 90′, quindi capita difendersi per qualche minuto. Sono soddisfatto dell’approccio mentale».

FRASE – «Non so chi se la sia presa. Io vado avanti per il mio lavoro, non ho nessun problema con nessuno e voglio migliorare giorno dopo giorno. Non dobbiamo accontentarci, anche se eravamo qualificati avevamo bisogno di fare una partita da squadra. Doveva essere un segnale positivo per noi stessi».

CHIESA – «Sono contento per lui, aveva bisogno di sbloccarsi perché non lo devo chiamare sempre io per chiudere l’azione. Ne aveva bisogno di questo gol».