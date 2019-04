Juventus, colpo Wesley: chi è il “Gasolina” di Flamengo

La Juventus piazza il colpo a parametro zero. Wesley si allena già con l’U23. Ecco chi è

Storicamente, la Juventus non è mai stata così attenta agli astri nascenti made in Copacabana. Tra i tanti oroverdi che hanno indossato la maglia bianconera, è difficile rintracciare il classico colpo in prospettiva dal Brasile. Anzi, è più probabile trovare nomi del calibro di Emérson, Jose Altafini piuttosto che Dani Alves: nomi di chi le ossa se l’era già fatte altrove o che ha raggiunto con la Juventus “solamente” la definitiva consacrazione. Per questo, suona quantomeno singolare che la Juventus abbia piazzato un colpo così, d’azzardo. Paratici voleva il colpo in prospettiva e con la regia di Mino Raiola è arrivato il colpo dal Brasile: a parametro zero. In realtà, fermi solo un momento, il giocatore è in prova con l’U23 e la trattativa ancora non ufficializzata.

Ma intanto ce lo chiediamo, chi è il ragazzo? Il nome di battesimo è Wesley David de Oliveira Andrade, meglio noto come Wesley: talentuoso terzino classe 2000, svincolatosi dal Flamengo. Il ragazzo è il classico esterno di spinta: e di brasiliani che si presentano così ce ne vengono in mente giusto un paio. Tecnica sopraffina e velocità pazzesca sono i principali punti di forza: per questo motivo in patria è stato soprannominato “Gasolina“. Wesley s’ispira a Dani Alves, vecchia conoscenza bianconera, e ha già dimostrato di non essere proprio l’ultimo arrivato. Il brasiliano, infatti, ha già collezionato 20 presenze con l’U17 del Brasile, coronate da un gol, ed una coppa nel Sudamericano Sub17 nel 2017. Le insidie, tuttavia, sono ancora tante: dal classico adattamento al nostro campionato fino allavoro che bisognerà fare in fase difensiva. Insomma, è arrivato il primo salto di qualità, ma la storia è tutta ancora da scrivere.