Giornata di intense trattative fra Juventus e Genoa a Milano: accordo per Sturaro in rossoblù, prenotato Romero, si è parlato anche di Pjaca.

La Juventus lavora a diverse operazioni di calciomercato con il Genoa, sia in entrata sia in uscita. La giornata di venerdì ha visto i due club protagonisti di una lunga giornata di trattative in quel di Milano con protagonisti il presidente rossoblù Enrico Preziosi e il D.s. bianconero Fabio Paratici. Il primo nome di cui si è discusso è quello di Stefano Sturaro. Le parti, come riporta “Tuttosport”, hanno raggiunto un accordo per il ritorno del classe 1993 all’ombra della Lanterna.

La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni, con il giocatore che spera di lasciarsi alle spalle la deludente avventura con lo Sporting in Portogallo e il brutto infortunio che lo ha costretto a un lungo stop e dal quale si riprenderà probabilmente a febbraio. La cifra probabilmente sarà ridiscussa nell’ambito dell’affare Cristiano Romero. Il difensore la prossima estate farà il percorso inverso di Sturaro, approdando in bianconero. I bianconeri dovrebbero chiudere l’operazione a gennaio, lasciando in prestito l’argentino ai liguri fino a giugno.

Queste le trattative principali fra i due club, ma non le uniche. Preziosi, vista l’imminente partenza di Piatek, ha chiesto ai bianconeri Marko Pjaca. Madama ha dato la sua disponibilità, ma bisognerà convincere la Fiorentina a liberarlo dal prestito: nonostante il giocatore abbia trovato finora poco spazio, infatti, i viola lo ritengono un giocatore utile. L’arrivo di un altro giocatore offensivo potrebbe sbloccare anche questa trattativa fra il Genoa e la Juventus.

I due club, infine, faranno un investimento in sinergia: dai polacchi del Gornik Zabrze la Vecchia Signora preleverà infatti il giovane centrocampista classe 1997 Szymon Zurkowski. Il giocatore sarà girato in prestito al Genoa per un anno e mezzo, dopo di che i bianconeri valuteranno se riportarlo a Torino.

