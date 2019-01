Juventus, armata inarrestabile: doppio record in Coppa Italia

La Juventus di Massimiliano Allegri raggiunge i quarti per la dodicesima volta consecutiva. Sono invece ben 7 le partite senza subire reti

Una grande prestazione ha permesso alla Juventus di Allegri di superare un innocuo Bologna nel terzo ottavo di Coppa Italia. I bianconeri grazie a questo risultato, stabiliscono altri due record. Per la dodicesima volta consecutiva, la Vecchia Signora raggiunge i quarti di finale della competizione. Questa è la striscia aperta più lunga della competizione. Ma non è finita qui. Grazie al risultato di 0-2, gli uomini di Allegri ottengono il settimo clean sheet consecutivo nella competizione. Come loro solo il Torino nel 1980 e la Reggina nel 1999. Un record che potrebbe diventare storico in caso di porta inviolata anche nella gara dei quarti, dove la Juventus affronterà una tra Atalanta e Cagliari.