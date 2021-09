Juventus, recupero Chiesa: il calciatore non è sereno. Le condizioni

In casa Juventus c’è ancora il grande dubbio Chiesa in vista del match contro il Milan di domenica: le condizioni dell’esterno

Federico Chiesa ha saltato le ultime due sfide della Juventus: l’esterno azzurro ha saltato la gara di Serie A contro il Napoli e quella di Champions contro il Malmoe per un fastidio all’adduttore. Nessuna lesione ma come ha detto Allegri Chiesa non si sente sereno.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi è in programma la ripresa degli allenamenti alla Continassa: se dovesse sostenere la seduta con il gruppo, aumenterebbero le speranze di vederlo contro il Milan.

